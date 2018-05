Nach dem Wirbel der vergangenen Tage um das grün-schwarze Streitthema einer möglichen Wahlrechtsreform will sich die Landespolitik am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) anderen Sachthemen zuwenden. Die grün-schwarze Landesregierung bringt eine Gesetznovelle in den Landtag in Stuttgart ein, das die Hochschulen des Landes betrifft. Darin wird zum Beispiel das Verfahren zur Abwahl von Hochschulrektoren neu geregelt. Hintergrund ist ein Urteil des Verfassungsgerichtshof des Landes im November 2016. Das Gericht bemängelte damals, Hochschullehrer hätten zu wenig Einfluss auf die Wahl oder Abwahl von Mitgliedern des Rektorats. Das soll nun geändert werden. Dazu hat die Landesregierung Zeit bis Ende März 2018.

