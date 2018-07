Die grün-schwarze Regierungskoalition hat ihre Beratungen über Maßnahmen zur Luftreinhaltung in Stuttgart und die dazugehörenden Fahrverbote für Diesel-Autos fortgesetzt. Konkrete Ergebnisse wurden am Dienstag in Stuttgart zunächst nicht bekannt. Am Nachmittag sollte aber der Koalitionsausschuss von Grünen und CDU zusammenkommen. Möglicherweise werde die Sache dann zum Abschluss gebracht, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart.

Reinhart bekräftigte, dass man Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 verhindern wolle. Da gebe es auch keinen Dissens mit dem grünen Koalitionspartner. Ob dieser Punkt per Rechtsbeschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim überprüft werden soll, blieb zunächst unklar. Die Grünen waren bislang dagegen, weiter den Rechtsweg wegen Euro-5-Diesel zu beschreiten.

Unstrittig ist, dass Anfang 2019 Fahrverbote für ältere Diesel der Euronormen 4 und schlechter kommen. Das Verwaltungsgericht Stuttgart will, dass das Land auch Fahrverbote für Euro-5-Diesel mit einem Termin in den Luftreinhalteplan aufnimmt. Das Bundesverwaltungsgericht hatte entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung grundsätzlich erlaubt sind. Seitdem steht die Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unter großem Handlungsdruck.

Die CDU-Fraktion stellte am Dienstagmorgen mehrere technische Lösungen vor, die zu einem niedrigeren Stickoxid-Ausstoß in der Stadt beitragen sollen. Dazu gehören ein innovativer Straßenbelag, der Stickoxide aus der Luft bindet, sowie eine Lärmschutzwand, die sowohl Stickoxide als auch Feinstaube aus der Luft abbauen soll.