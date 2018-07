Stuttgart (dpa/lsw) - Der Machtwechsel ist da, der neue Ministerpräsident gewählt, jetzt beginnt die parlamentarische Kärrnerarbeit in Stuttgart: Grüne und SPD haben am Mittwoch ihre Kandidaten für den Vorsitz in jeweils drei Landtagsausschüssen benannt. Für die Grünen soll der Stuttgarter Abgeordnete Werner Wölfle den Petitionsausschuss leiten, Bärbl Mielich aus dem Wahlkreis Breisgau den Sozialausschuss und der Konstanzer Siegfried Lehmann den neuen Bildungsausschuss. Dieses Gremium ersetzt den bisherigen Schulausschuss. Dessen Zuständigkeit wurde jetzt auf Antrag der Grünen erweitert. Die Sozialdemokraten nominierten erneut Walter Heiler aus dem Wahlkreis Bruchsal (Innen), Helen Heberer aus Mannheim (Wissenschaft) und den Göppinger Peter Hofelich (Europa).

Die oppositionelle CDU kann trotz der Schlappe bei der Landtagswahl die restlichen sechs Ausschüsse leiten, weil sie weiterhin die mit Abstand stärkste Fraktion ist. Sie benennt ihre Kandidaten aber erst am kommenden Dienstag in der Fraktionssitzung. Die CDU soll zuständig sein für die Themen Finanzen, Agrar, Umwelt, Verkehr, Integration und den Ständigen Ausschuss für Rechtsfragen. Gewählt werden die Ausschussvorsitzenden in der jeweils ersten Sitzung der Gremien voraussichtlich Anfang Juni.