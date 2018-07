Größter Ansturm am Flughafen zum Ferienstart überstanden

Der Flughafen Stuttgart hat den größten Ansturm zum Ferienstart in Baden-Württemberg überstanden. „Die richtig starken Tage waren Donnerstag und Freitag“, sagte eine Sprecherin am Samstag. An beiden Tagen seien je rund 40 000 Passagiere unterwegs gewesen. Noch bis einschließlich Sonntag sollen die Check-in-Schalter aber eine Viertelstunde früher um 3.45 Uhr öffnen. „Damit entzerren wir bereits die Morgenwelle“, sagte die Sprecherin. Am Mittwoch hatten Schüler im Südwesten ihre Zeugnisse bekommen und waren in die Sommerferien gestartet.

An den Tagen danach habe es allein in der ersten Flugstunde am Morgen von 6.00 bis 7.00 Uhr 30 Abflüge gegeben - unter anderem nach Mallorca, Fuerteventura und in die Türkei, sagte die Sprecherin. „Viel mehr kann man gar nicht starten lassen.“ Auch am ersten Ferienwochenende rief der Airport Reisende auf seiner Internetseite auf, zwei Stunden vor Abflug da zu sein. „Offensichtlich fruchtet es, wenn man zu solchen Anlässen daran erinnert“, sagte die Sprecherin. „Mir ist zumindest nicht gemeldet worden, dass Reisende es nicht geschafft haben, weil sie zu knapp dran waren.“

