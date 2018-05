Gotthilf Fischer feiert eine Woche lang 90. Geburtstag

Wenn schon, denn schon: Seinen 90. Geburtstag an diesem Sonntag feiert der Dirigent, Komponist und legendäre Massenchorleiter Gotthilf Fischer eine ganze Woche lang. Am eigentlichen Jubeltag komme man „im ganz kleinen Kreis“ zusammen, doch dann werde er mit jedem seiner Chöre einzeln feiern - und da komme eben eine ganze Woche zusammen, sagte der „König der Chöre“ der Deutschen Presse-Agentur. Der Autodidakt, der sich gerne als Hüter des deutschen Liedguts sieht, leitet seit über 75 Jahren Chöre. Bundesweit bekannt wurde er in den 70er Jahren mit den Fischer Chören.

