Gottesdienst im Livestream: Fotos der Gemeinde auf Bänken

Gottesdienst vor leeren Kirchenbänken gibt es in Zeiten des Coronavirus in Achern nicht mehr. Die Kirchengemeinde hatte ihre Gemeindemitglieder aufgerufen, Porträtfotos von sich zu schicken. Innerhalb einer Woche wurden laut Pfarrer Joachim Giesler mehr als 200 Bilder eingesandt. Diese wurden alle ausgedruckt und auf kleine Holzleisten angeklebt, um sie dann an den leeren Kirchenbänken zu befestigen. Der Gottesdienst wird live im Internet gestreamt. Joachim Giesler freute sich: „Heute haben durchgängig 300 Geräte am Gottesdienst teilgenommen, das macht uns Mut für die nächsten Gottesdienste.“

Achern Gottesdienste