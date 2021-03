Gonzalez vor Bayern-Spiel Option für die Startelf

Angreifer Nicolas Gonzalez könnte im Auswärtsspiel beim FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) direkt in die Startelf des VfB Stuttgart zurückkehren. „Er ist voll im Mannschaftstraining dabei und fühlt sich gut“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag über den argentinischen Fußball-Nationalspieler. „Wenn wir das Gefühl haben, dass er 60 Minuten gehen kann, dann ist er eine Option für die Startelf. Ansonsten wird er von der Bank kommen.“ Gonzalez hatte sich Anfang Februar einen Muskelfaserriss zugezogen und wochenlang gefehlt.

Matarazzo hat auch noch nicht entschieden, wer den verletzten Orel Mangala im Mittelfeld ersetzen wird. Atakan Karazor und der 18-jährige Naouirou Ahamada sind Optionen. „Es ist immer eine Frage, was man will im Spiel“, sagte der Coach.

