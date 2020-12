González und Didavi absolvieren Teile des VfB-Trainings

Stürmer Nicolás González und Mittelfeldspieler Daniel Didavi sind nach ihren Verletzungspausen zumindest teilweise wieder ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Beide Profis absolvierten am Mittwochnachmittag Teile der Teameinheit von Trainer Pellegrino Matarazzo. Ob sie damit auch wieder eine Option für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund sind, ist noch unklar. Der argentinische Fußball-Nationalspieler González hatte zuletzt wegen eines Teilrisses des Innenbandes im linken Knie gefehlt. Didavi war wegen eines Muskelfaserrisses in der Hüftmuskulatur ausgefallen.

