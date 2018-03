Gomez setzt vor Leipzig-Spiel mit Mannschaftstraining aus

Vier Tage vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig hat Stürmer Mario Gomez im Mannschaftstraining des VfB Stuttgart gefehlt. Der Torjäger sei aber nicht verletzt und habe stattdessen individuell im Kraftraum trainiert, erklärte ein Sprecher des Clubs am Mittwoch. Der VfB bereitet sich zurzeit auf sein Heimspiel gegen den Erstliga-Sechsten RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) vor. Zuletzt gewannen die Schwaben unter ihrem Trainer Tayfun Korkut in der Fußball-Bundesliga viermal in Serie und verbesserten sich auf Rang neun der Tabelle.

