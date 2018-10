Der Spätsommer im Herbst geht im Südwesten in die Verlängerung: „Der Montag wird ein super Tag mit sehr viel Sonnenschein“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Stuttgart. In der Nacht zum Montag müssen aber zunächst vor allem Autofahrer aufpassen: Wegen Nebels kann es an Rhein, Neckar sowie zwischen Ostalb und Bodensee stellenweise Sichtweiten unter 150 Meter geben. Spätestens bis zum Montagmittag soll die Oktobersonne die Nebelfelder auflösen.

Dann wird es laut DWD zwar nicht mehr so warm wie noch am Wochenende, die Temperaturen erreichen aber immer noch recht milde Werte zwischen 19 Grad im Bergland und bis zu 24 Grad an Rhein, Neckar und Tauber. Ähnlich präsentiert sich laut Prognose das goldene Oktoberwetter bis zur Wochenmitte - von Regen ist weiterhin keine Spur.

