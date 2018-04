Die Polizei hat in der Unterhose eines Diebes insgesamt elf Halsketten aus Gold und Silber gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der 22 Jahre alte Mann den Schmuck auf der Technoveranstaltung „Time Warp“ auf dem Mannheimer Maimarktgelände gestohlen haben. Dort wurde er am Wochenende außerhalb des Festivalgeländes kontrolliert. Wegen Raubes in sechs Fällen sitzt er nun in Untersuchungshaft. Der Mann haben den Schmuck nach seiner Rückkehr nach Italien verkaufen wollen, heißt es weiter in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

