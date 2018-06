Gold- und Diamantenbetrug: Angeklagter erscheint nicht vor Gericht

Er verkaufte angeblich Gold und Diamanten, lieferte die Ware aber nie - wegen Betrugs sollte sich ein 51-Jähriger am Dienstag vor dem Amtsgericht in Heilbronn verantworten. Der Angeklagte sei zu Beginn der Hauptverhandlung jedoch nicht erschienen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Das zuständige Schöffengericht erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 24. Februar angesetzt.

Der Angeklagte soll seine Kunden zwischen 2012 und 2014 in elf Fällen betrogen und sie um rund 182 000 Euro geprellt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte er die Kaufverträge über eine Internetplattform abgeschlossen oder mit seinen Klienten mündlich vereinbart.