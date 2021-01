Göppingen holt norwegischen Nationalspieler Gulliksen

Eigentlich wollte Sascha Putnik aus Immenstaad am Donnerstagmittag nur zur Arbeit nach Langenargen fahren. Doch soweit kam er nicht: In Höhe Eriskirch blieb er für acht Stunden im Schneechaos stecken. Auf der Gegenfahrbahn wollte Sourab Sharma nach seinem Feierabend in Lindau nach Hause nach Bermatingen fahren. Auch er brauchte knapp acht Stunden für die Strecke. Und hatte Angst, ohne Benzin festzusitzen.

„Ich bin gegen 13 Uhr zu Hause los und hatte noch keine Ahnung, dass es so ein Verkehrschaos auf der B31 geben könnte“, ...