Ein Lottospieler aus dem Enzkreis hat am Wochenende eine Million Euro gewonnen. Die siebenstellige Losnummer des Mannes wurde bei der Zusatzlotterie der Glücksspirale am Samstag gezogen, teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mit. Es ist demnach bereits der zehnte Millionengewinn in diesem Jahr im Südwesten.

