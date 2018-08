Ein Mann hat in Bretzfeld (Hohenlohekreis) die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren und ist aus fünf Metern Höhe abgestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Montag verletzte der Pilot sich an der Schulter. Am Sonntag hatte der 63-Jährige demnach gleich nach dem Start vermutlich wegen ungünstiger Aufwinde die Kontrolle verloren. Wie die Polizei mitteilte, driftete der Pilot in einen Weinberg und stürzte dort ab.

Polizeimeldung