Ein Gleitschirmflieger hat sich bei der Landung in einer Straßenlaterne verfangen. Der 44-Jährige stürzte aus zwei Metern Höhe auf einen geteerten Weg in Korb (Landkreis Rems-Murr-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam am Sonntag zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

