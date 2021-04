Gleitschirmflieger stürzt ab: Mann schwer verletzt

Ein 68 Jahre alter Gleitschirmflieger ist in Simonswald (Kreis Emmendingen) abgestürzt. Der Mann verlor am Samstag wohl die Kontrolle über sein Fluggerät, überflog den ursprünglichen Landeplatz und landete dann auf einer benachbarten Wiese, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Landung wurde er schwer verletzt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zur der Unglücksursache dauern an.

