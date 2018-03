Glatte Straßen sorgen für Unfälle und Behinderungen

Glatte Straßen haben im Südwesten am Donnerstag für Behinderungen und Unfälle gesorgt. Autos gerieten ins Schleudern. Es blieb in den meisten Fällen bei Blechschäden, sagte ein Polizeisprecher. Betroffen war unter anderem der Großraum Freiburg. Winterdienste rückten aus. In Waldkirch bei Freiburg musste eine Bundesstraße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Auf Blitzeis ereigneten sich dort nahezu zeitgleich sechs Verkehrsunfälle mit rund zehn beteiligten Fahrzeugen. Zwei Autoinsassen wurden den Angaben zufolge verletzt. In den nächsten Tagen rechnen Meteorologen mit milderen Temperaturen, das Glatteisrisiko sinkt dadurch.

Pressemitteilung