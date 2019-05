„Gladiator“ Ralf Moeller hält sich mit veganer Ernährung fit

Der Schauspieler und frühere Bodybuilder Ralf Moeller („Gladiator“) hat sich für seine körperliche Fitness nach mehreren Jahrzehnten von Fleisch, Fisch und Milchprodukten verabschiedet. „Ich bin seit einem Jahr auf dem veganen Weg und habe gelernt, dass Ernährung eine Schlüsselrolle hat“, sagte der 60-Jährige in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: „Früher dachte ich, Sport alleine macht gesund. Aber mindestens genauso wichtig ist, die Ernährung im Blick zu haben - vor allem, wenn man älter wird.“

Seit er beim Essen und Trinken auf tierische Produkte verzichte, fühle er sich gesünder und fitter, ohne etwas zu vermissen. „Meine Cholesterin- und alle anderen Werte sind so gut, wie nie zuvor.“

Moeller stammt aus Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen, er lebt in den USA. Im Europa-Park in Rust sammelte er Spenden für die Initiative „Skate-Aid“, die mit Skateboard-Anlagen weltweit Kinder und Jugendliche in Krisen-, Kriegs- und Armutsregionen unterstützt.

Vor 30 Jahren, im Frühjahr 1889, beendete Moeller seine Karriere als Bodybuilder und ist seither Schauspieler. Von November an ist er neben Henning Baum im Kinofilm „Der letzte Bulle“ zu sehen, der im Ruhrgebiet gedreht wurde. Zudem arbeitet er für Netflix an einer Hollywood-Serie mit den US-Regisseuren Tim Miller und David Fincher.

Ralf Moeller

Skate-Aid