Gladbach mit Kramer und Stindl in Startelf gegen Hoffenheim

Mit Ex-Weltmeister Christoph Kramer in der Startelf geht Borussia Mönchengladbach in die Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der 30-Jährige ersetzt am Samstag den gesperrten Manu Koné. Kapitän Lars Stindl kehrt nach seiner Sperre zurück. Das Gladbacher Team von Trainer Adi Hütter hat die vergangenen vier Spiele in der Fußball-Bundesliga verloren.

Hütter nahm insgesamt fünf Änderungen gegenüber der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor. Neben Kramer und Stindl rückten auch Patrick Herrmann, Stefan Lainer und Marcus Thuram in die Anfangsformation.

Bei den seit fünf Spielen ungeschlagenen Hoffenheimern beginnt zum ersten Mal seit seiner langen Verletzungspause Pavel Kaderabek als rechter Außenverteidiger. Nur auf der Bank sitzen Stürmer Ihlas Bebou, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2026 verlängert hatte, und Spielmacher Christoph Baumgartner.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-433112/2

Tabelle Fußball-Bundesliga

Kader TSG 1899 Hoffenheim

Spielplan TSG 1899 Hoffenheim

Kader Borussia Mönchengladbach

Spielplan Borussia Mönchengladbach