Das Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) will nach der Teilnahme an der Fernsehshow „Germany's Next Topmodel“ und dem RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ein Buch schreiben. „Ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt, dass ich nun alles aufschreiben und zwischen zwei Buchdeckel pressen werde“, sagte sie in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: „Das hilft mir, das Geschehene zu verarbeiten. Und es soll Mut machen, an sich zu glauben und seinen Weg zu gehen - auch gegen Widerstände.“ Wann das geplante Buch erscheine, sei noch unklar.

Farfalla war früher ein Mann. Sie stammt aus Herbolzheim bei Freiburg. Vor einem Monat hatte sie die Dschungelshow von RTL nach nur wenigen Tagen verlassen. Zuvor war sie auf dem Cover des „Playboy“. Es war den Angaben zufolge das erste Mal in der Geschichte des Männermagazins in Deutschland, das eine Transsexuelle auf dem Titel war. Im Europa-Park in Rust saß Farfalla am Wochenende in der Jury zur Wahl der diesjährigen „Miss Germany“.

