Im Großen Preis der Badischen Wirtschaft kommt es am Abschlusstag des Frühjahrs-Meetings auf der Iffezheimer Galopprennbahn zu einem Gipfeltreffen des deutschen Turfs. Mit den beiden Siegern des letzten Jahres, Iquitos (Eddy Hardouin) und Guignol (Filip Minarik), treten Sonntag zwei der besten deutschen Rennpferde der letzten Jahre im mit 70 000 Euro dotierten Rennen gegeneinander an. Es ist schon das neunte Duell der beiden Kontrahenten, in dem es 6:2 zugunsten von Guignol steht. Der Grand Prix ist das zweite von elf Wertungsrennen der Serie in dieser Saison.

Als Sieger und Zweiter aus dem Kölner Gerling-Preis treten Oriental Tiger (Lukas Delozier) und Colomano (Adrie de Vries) in Iffezheim an, im Feld der sieben Teilnehmer komplettieren diese beiden die ausgeglichene Favoritengruppe. Im Ittlingen Derby-Trial (55 000 Euro) startet am Sonntag im Rahmenprogramm des Grand Prix der aktuelle Derby-Favorit Royal Youmzain (Eduardo Pedroza) als Zugnummer.

Am Samstag wird auf Deutschlands wichtigster Rennbahn das Rennen um die Silberne Peitsche entschieden, Daring Match (Lukas Delozier) und Publikumsliebling Millowitsch (Andreas Helfenbein) sind die Favoriten. Millowitsch, einer der besten deutschen Galopper, ist nach dem berühmten Kölner Volksschauspieler Willy Millowitsch benannt. Beide Wochenendrenntage beginnen in Iffezheim um 13.30 Uhr.

Rennbahn-Homepage