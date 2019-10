Der mit 10 000 Euro dotierte Giga-Hertz-Preis des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) und des SWR Experimentalstudios geht in diesem Jahr an die französische Komponistin Éliane Radigue. Die 87-Jährige werde am 23. November für ihr Lebenswerk als „Visionärin der elektronischen Musik“ ausgezeichnet, teilte das ZKM am Donnerstag mit. Der Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik wird seit 2007 vergeben. Die konsequente und kontinuierliche kompositorische Leistung Radigues habe die Jury überzeugt, begründete der Leiter des ZKM Hertz-Labors und Jury-Mitglied, Ludger Brümmer, die Entscheidung. Schon früh habe sich Radigue in New York mit ihrer Arbeit an einem analogen Synthesizer emanzipiert.