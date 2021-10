Giftiges Glückssymbol: Fliegenpilz ist Pilz des Jahres 2022

Mit dem leuchtend roten Hut und den weißen Tupfen zählt er zu den bekanntesten Pilzen in der Bevölkerung: Nun ist der Fliegenpilz zum „Pilz des Jahres 2022“ bestimmt worden. Das teilte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie am Samstag bei ihrer Tagung in Blaubeuren mit. In Deutschland gibt es mehr als 14.000 Pilzarten.

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) ist Giftpilz und Glückssymbol zugleich. Er lebt mit vielen Baumarten zusammen und ist nach Auskunft der Experten weit verbreitet. Der Fliegenpilz sei zwar mit dem Grünen Knollenblätterpilz verwandt, aber längst nicht so giftig. Trotzdem warnen die Mykologen vor dem Verzehr und raten vor allem von Selbstversuchen als Rauschmittel ab. „Die Fruchtkörper enthalten Giftstoffe in schwankender Konzentration, weshalb sie von Pilzsachverständigen und Pilzberatern bei Korbkontrollen aussortiert werden“, heißt es in der Mitteilung.

