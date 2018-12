In einer Asylunterkunft in Mühlacker (Enzkreis) ist Kohlenstoffmonoxid ausgetreten, ein Mensch wurde verletzt. „Der Person ist schlecht geworden und sie klagte über Kopfschmerzen“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Feuerwehr und Polizei stellten danach am Donnerstagabend erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte in der Flüchtlingsunterkunft fest. Das Gebäude wurde evakuiert. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Gas ausgetreten ist und ob die Bewohner mittlerweile in die Asylunterkunft zurückkehren durften, sagte die Polizei noch nicht.