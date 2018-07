Durch giftige Gase sind in Essingen (Ostalbkreis) nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte 17 Menschen verletzt worden. Darunter sind fünf Schwerverletzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alle klagten über Atemwegsreizungen und wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Chemikalie soll aus einem beschädigten Fass auf einem Firmengelände ausgetreten sein. Der Kennzeichnung zufolge soll es sich um Allylisothiocyanat handeln, Näheres war zunächst nicht bekannt. Drei solcher Fässer seien bislang in einer Schrottladung gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der betroffene Betrieb handelt mit Schrott und Altmetallen.

