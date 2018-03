Der Tod kommt schleichend: Kohlenmonoxid ist farblos, geruchlos, geschmacklos - aber hochgiftig. Technische Defekte oder der fahrlässige Umgang mit Heizgeräten und Grills sind der Grund, dass sich Menschen meist unbemerkt vergiften.

Erst im Oktober 2016 kam es einem Aalener Wohnhaus zur Tragödie. Schweißarbeiten hatten die Dämmschicht eines Reihenhauses in Brand gesetzt - für die 26 Jahre alte Bewohnerin war das nicht zu erkennen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Kohlendioxid-Warner einfach erklärt

Kein Einzelfall. Anfang 2016 trat in einer Wohnung in Friedrichshafen aus einem defekten Boiler Gas aus. Nur weil die Bewohner zunächst nicht zu Hause waren, kamen sie mit leichteren Verletzungen davon. Ein Hund, der in der Wohnung war, konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Vier Jahre zuvor vergiftete sich ein 49 Jahre alter Mann beim Holzsägen mit der Motorsäge in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis).

Schon zwei bis drei Atemzüge führen zum Tod

Jedes Jahr gebe es allein in Deutschland rund 500 Todesfälle wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung, sagt Günther Josef Wiedemann, Chefarzt für Innere Medizin an der Oberschwabenklinik in Ravensburg. International ist es sogar die häufigste tödliche Vergiftung. Je nach Konzentration des gefährlichen Gases reichten zwei bis drei Atemzüge, um das Bewusstsein zu verlieren, erklärt Wiedemann.

Im Haushalt kommt Kohlenmonoxid bei der Verbrennung, zum Beispiel in einem Ofen vor. Normalerweise entweicht es mit dem Abgas nach oben aus dem Gebäude. Doch hier liegt der Knackpunkt: Tritt das Gas aus und strömt ins Zimmer, wird es zur tödlichen Gefahr. Selbst gemauerte Wände und Decken können es nicht aufhalten. Auch von Gasherden, Heizstrahlern, Verbrennungsmotoren und Holzkohlegrills geht eine Gefahr aus. Wer etwa in der Garage mit der Kettensäge hantiert, sollte deshalb immer für eine ausreichende Belüftung sorgen.

Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot

Zu erkennen, ob eine Kohlenmonoxidvergiftung droht, ist schwierig. Übelkeit, Kopfschmerzen, Atemnot - die Symptome sind relativ unspezifisch. Ein rosige Gesichtsfärbung sei aber ein Hinweis. "Die Symptome können in leichter Form auch bei Rauchern auftreten oder in stark befahrenen Innenstädten", sagt der Mediziner. Ärzte sprechen dann von einer chronischen Kohlenmonoxidvergiftung, deren Symptome auch ohne ärztliche Hilfe wieder zurückgehen.

Anders bei einer akuten Kohlenmonoxidvergiftung. "Da muss sofort reagiert werden", so Wiedemann. Wer einen bewusstlosen Menschen finde, müsse umgehend alle Fenster und Türen öffnen und den Patienten nach draußen bringen, erklärt der Mediziner. Danach müsse sofort der Notarzt alarmiert werden, der in diesem Fällen häufig mit dem Hubschrauber anrücke.

Ärzte geben bei Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung sofort Sauerstoff, um den von dem Gift blockierten "Sauerstofftransporter" Hämoglobin im Blut wieder funktionsfähig zu machen. "Sonst erstickt der Patient", sagt Wiedemann. In besonders schweren Fällen hilft nur die Behandlung in einer Druckkammer, etwa in Überlingen oder am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm.

Kohlenmonoxid-Melder können leben retten

Doch soweit muss es gar nicht kommen. "Ich kann nur dazu raten, einen Warnmelder zu installieren", sagt Wiedemann. Die Geräte, die es für 20 bis 40 Euro im Fachhandel gibt, messen mit einem elektrochemischen Sensor die Kohlenstoffmonoxid-Konzentration in der Luft - und schlagen Alarm, sobald diese steigt.

