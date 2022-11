Ghana mit Freiburgs Bundesligaprofi Kyereh zur WM

Ghanas Nationalcoach Otto Addo hat den zuletzt angeschlagenen Daniel-Kofi Kyereh vom SC Freiburg als einzigen Bundesligaprofi in den WM-Kader seines Landes berufen. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört zu den 26 Akteuren, die der frühere Bundesligaprofi Addo am Montag in Accra bekannt gab. Bei den Freiburgern hatte Kyereh zuletzt wegen eines Infekts und muskulärer Probleme gefehlt.

Ebenfalls mit in Katar dabei ist Abwehrspieler Abdul-Rahman Baba vom FC Reading, der früher für den FC Augsburg und Schalke 04 spielte. Nicht in den Kader schafften es dagegen Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum und Kwasi Wriedt von Holstein Kiel.

Angeführt werden die Black Stars von Topspieler Thomas Partey vom englischen Tabellenführer FC Arsenal und Jungstar Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam. „Wir haben eine gute Truppe“, sagte Addo, der bei Borussia Dortmund als Extra-Coach für die Top-Talente des Clubs arbeitet. Ziel Ghanas, das bei der bislang letzten WM-Teilnahme 2014 in der Vorrunde gescheitert war, ist diesmal das Erreichen des Achtelfinales. In der Gruppe H trifft das Team auf Portugal, Uruguay und Südkorea.

Am Donnerstag bestreitet Ghana ein abschließendes Testspiel gegen die Schweiz. „Da ist es wichtig, dass wir als Mannschaft zusammen wachsen und dass die Spieler meine Vorstellungen kennenlernen“, sagte Addo.

© dpa-infocom, dpa:221114-99-515089/2