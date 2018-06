Im Streit um den Sparkurs der grün-roten Landesregierung hat SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel erstmals konkrete Vorschläge zum Abbau des Milliarden-Defizits im Etat vorgelegt. Schmiedel regte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart unter anderem an, der Bund könne von den Ländern die komplette Steuerverwaltung übernehmen, da er sowieso 99 Prozent der Steuern erhebe. In dem Fall brauche Baden-Württemberg auch keine eigenen Steuerbeamten mehr. „Das wäre ein richtig großer Befreiungsakt“, sagte Schmiedel. Dabei gehe es um über 10 000 Beschäftigte in der Steuerverwaltung.

Im Gegenzug müsse der Bund den Ländern zudem einen größeres Stück vom Steuerkuchen überlassen. „Das würde Spielräume bringen, um 2020 die Schuldenbremse einzuhalten“, sagte der SPD-Politiker. Ohne die Hilfe des Bundes seien viele Länder nicht in der Lage, spätestens 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. „Der Kittel brennt fast überall.“

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft lehnte den Vorschlag prompt ab. „Das ist eine olle Kamelle“, sagte Gewerkschaftschef Thomas Eigenthaler der dpa. Dieser Vorstoß finde niemals eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesrat. Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann sagte hingegen, Schmiedels Vorschlag mache im heutigen System Sinn, weil Länder wie Baden-Württemberg von Einnahmen nicht im großen Umfang profitierten. Allerdings sei das Thema schon zweimal in den Föderalismuskommissionen verhandelt worden. „Das ist nichts, was man schnell umsetzen kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Bund gleich Hurra schreit, wenn er die Kosten übernehmen soll.“

Der SPD-Fraktionschef erklärte, Grün-Rot müsse bis 2020 eine Loch von 1,5 Milliarden Euro stopfen, um die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten. Da die Personalkosten 40 Prozent des Haushalts ausmachen, müssten hier rund 600 Millionen Euro gekürzt werden. Die Differenz zu der auf 2,5 Milliarden Euro taxierten Deckungslücke werde man mit Hilfe von Steuererhöhungen und der guten Konjunktur begleichen. Insgesamt will der SPD-Politiker in den kommenden zehn Jahren 15 000 der etwa 300 000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen. Am Mittwoch tagt die zuständige Regierungskommission in Stuttgart und es werden Ergebnisse der Steuerschätzer erwartet.

Der Landeschef des Beamtenbunds, Volker Stich, warnte Grün-Rot, erneut nur die Beamten zur Ader zu lassen. „Daran wird die Landesregierung scheitern, wenn sie daran festhält“, sagte Stich der dpa. Er ist aber bereit, über die Streichung von Stellen zu diskutieren. „Für mich gibt es keine heiligen Kühe bei der staatlichen Verwaltung.“

Seiner Meinung nach muss die Regierung wegen des Sparzwangs einen Teil ihrer Reformen zurückdrehen. „Diese Landesregierung wird nochmal den Gang nach Canossa antreten müssen.“ Die Koalition von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe in ihrem ersten Jahr mit einem „Füllhorn“ Geld ausgegeben. Sitzmann sagte, die Regierung werde keine Reformen zurücknehmen, für die sie gewählt wurde. Beispielsweise seien 3000 vom Wegfall bedrohte Lehrerstellen gerettet worden, um das System zu verbessern.

Schmiedel hält eine Verschlankung des Verwaltungsapparats für machbar. „Wenn man genau hinschaut, sieht man, welcher Unsinn da in der Verwaltung blüht.“ Zum Beispiel sei das Widerspruchswesen in den Regierungspräsidien völlig sinnlos. „Das kann man ersatzlos wegkippen.“ Stich warnte, eine solche Maßnahme sei kurzsichtig. Dann gingen die Widersprüche direkt zu den Gerichten. „Dann hat der Justizminister ein Problem.“

Schmiedel pocht auch auf strukturelle Einschnitte bei Beamten. So sollen Neueinsteiger in jedem Fall nur noch 50 Prozent Beihilfe bekommen — bisher bekommen Beamte mit zwei Kindern 70 Prozent. Das brächte etwa 45 Millionen Euro. Diese jungen Beamten sollen aber auch die Möglichkeit haben, gleich in die gesetzliche Krankenkasse zu gehen. Stich hält auch diesen Vorschlag für wenig hilfreich. Wenn die Neueinsteiger in die gesetzliche Krankenkasse gingen, werde das für das Land teurer. „Das ist ein Schuss, der nach hinten losgeht.“

Schmiedel betonte aber, die SPD sei nicht bereit, Pensionären an den Geldbeutel zu gehen. „An dem Eck machen wir keine Abstriche.“ Die Grünen halten sich solche Maßnahmen bisher offen. Der SPD-Mann wandte sich auch gegen Überlegungen in der Regierung, den Beamten 2013 eine Nullrunde zuzumuten. „Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, verbietet sich das von allein.“ Stich stieß in dasselbe Horn. Kommunal- und Bundesbeamte bekämen innerhalb von zwei Jahren stufenweise 6,3 Prozent mehr Geld. Baden-Württemberg könne es sich nicht leisten, bei den Tarifverhandlungen 2013 diesen Abschluss zu ignorieren. „Das ist politischer Sprengstoff.“