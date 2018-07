Gleich mehrfach hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch Unwetterwarnungen für Gebiete in Baden-Württemberg ausgegeben. Ob Stuttgart, Karlsruhe oder Freiburg, vielfach tobten örtliche Gewitter, zum Teil mit starkem Regen und Sturmböen, zum Teil mit Hagel. Auch am Donnerstag sollen Regen und Gewitter anhalten, erst Freitag ist besseres Wetter in Sicht.

„Die örtlichen Gewitter am Mittwoch sind dort, wo sie auftreten, durchaus heftig, und sie halten mindestens bis in die Nacht an“, sagt Marco Puckert vom DWD. „Am Donnerstag ist dann teilweise auch länger anhaltender, heftiger Regen ohne Gewitter möglich.“ Auch Hagel kann es stellenweise geben, wobei es mit 21 Grad im Bergland und 30 Grad an der Tauber warm bleibt. Aber nicht alle Regionen im Südwesten sollen am Donnerstag gleich stark von Unwettern betroffen sein.

Schon am Mittwoch liefen die ersten Keller voll, so beispielsweise in Fellbach, wo außerdem Straßen überschwemmt und die Tennishalle geflutet wurde. Die S-Bahn Stuttgart meldete per Twitter Stau und stockenden Verkehr im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhof.

Am Ende der Woche sei jedoch wieder Besserung in Sicht, heißt es beim DWD: „Am Freitag wird es wohl trocken bleiben. Und Samstag und Sonntag erwartet uns dann wieder blauer Himmel“, sagte eine Sprecherin.

Vorhersage für Baden-Württemberg