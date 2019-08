Gewinnspiel: Wir verlosen einen Wellness-Urlaub - nur für Frauen

Zwei Frauen, ein Ziel, viel Zeit zum Tratschen, Erholen und Shoppen – diese Kombination verspricht wunderbare Tage am Ufer des Bodensees. Wir verlosen heute einen Gutschein für das Landhotel Hirschen auf der Halbinsel Höri.

Er gilt für zwei Personen und beinhaltet außer zwei Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer mit Seeblick Frühstück zwei Vier-Gang-Feinschmeckermenüs, eine Massage oder Kosmetikanwendung sowie einen Einkaufsgutschein im Lago-Center in Konstanz im Wert von 50 Euro. Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen, Mütter und Töchter sollten sich angesprochen fühlen, denn diese Auszeit ist als „Ladies-Time-Arrangement“ ausgeschrieben.

Das Hotel Hirschen (www.hotelhirschen-bodensee.de) liegt an der Spitze der Halbinsel Höri und bietet seinen Gästen einen 270-Grad-Panoramablick über den westlichen Bodensee. Die Aussicht reicht von der malerischen Unterseeregion bis zur Alpenkette. Vom Hirschen aus ist man nach zwölf Kilometern in Stein am Rhein oder in elf Kilometern in Radolfzell. Auch ein Ausflug nach Konstanz oder auf die Blumeninsel Mainau lohnen. Besonders empfehlenswert: die Bootsfahrt mit dem hauseigenen Fährboot auf die sogenannte Liebesinsel. (sz)