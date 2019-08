Die Bühnenfassung des Kult-Liebesfilms „Pretty Woman“ lockt ab 30. September mit ihrer Europapremiere Musik- und Theaterfans in die deutsche Musicalhauptstadt Hamburg – und auch Sie können dabei sein. Denn wir verlosen heute in Zusammenarbeit mit Hamburg Tourismus eine attraktive Musicalreise für zwei Personen in die Hansestadt.

Der Preis beinhaltet die An- und Abreise per Bahn, zwei Übernachtungen inklusive Frühstück in einem Vier-Sterne-Hotel, die HamburgCard, mit der unter anderem öffentliche Verkehrsmittel kostenlos genutzt werden können, zwei Gutscheine für eine Hafenrundfahrt sowie als Höhepunkt für alle Musicalfans zwei Tickets für den Besuch einer Vorstellung von „Pretty Woman – Das Musical“.

Im Stage Theater an der Elbe feiert eine der zauberhaftesten Kino-Liebesgeschichten als Musical seine Europapremiere. Zuschauer erleben all jene Gänsehaut-Momente, die sie aus dem Film kennen, und lernen das längst Kult gewordene Liebespaar auf eine ganz neue Art kennen. Als Musical wird die Liebesgeschichte, die eine ganze Generation berührt hat, neu zum Leben erweckt.

Natürlich lebt die Bühnenfassung ganz besonders von ihren Hauptdarstellern und der Musik. In die Rolle des skrupellosen Firmenaufkäufers Edward Lewis schlüpft Mark Seibert. Deutschen Musicalfans ist er aus den Musicals „Aida“, „Wicked – Die Hexen von Oz“, „Der Schuh des Manitu“ und „We Will Rock You“ bekannt.

Patricia Meeden verkörpert die Ex-Prostituierte Vivian Ward. Die Berlinerin mit kubanischen und dänischen Wurzeln spielte unter anderem in den Musicals „Cats“, „Dirty Dancing“ und „Sister Act“, „Jesus Christ Superstar“ und „Cabaret“. Musik und Songtexte zum Musical „Pretty Woman“ stammen von Sänger und Komponist Bryan Adams. Weitere Informationen zum Musical „Pretty Women“ unter www.hamburg-tourismus.de/musicals