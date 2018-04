Gewerkschaft fordert Öffnung der Kirche für Tarifverträge

Vor der Frühjahrssynode der Evangelischen Landeskirche in Baden hat die Gewerkschaft Verdi die Öffnung der Kirche für Tarifverträge gefordert. Arbeitsbedingungen, die vom Wohlwollen des Dienstgebers abhingen, seien ein Relikt des 20. Jahrhunderts, kritisierte die zuständige Gewerkschaftssekretärin Silke Hansen von Verdi am Freitag in Karlsruhe. Dort machten Beschäftigte der Diakonie mit einer Aktion vor der Stadtkirche auf ihre Forderung aufmerksam. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Synode, die am Dienstag in Bad Herrenalb (Kreis Calw) beginnt und bis Samstag dauert. Nach Angaben der Gewerkschaft in Baden geht es um rund 30 000 Beschäftigte.

Für die Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie gilt der sogenannte Dritte Weg. Sie werden von einer paritätisch mit Dienstgebern und Dienstnehmern besetzten Arbeitsrechtlichen Kommission festgelegt. Entscheidungen sollen im Konsens angestrebt werden. Ein Streikrecht gibt es nicht.

