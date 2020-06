Die Bildungsgewerkschaft GEW hat eine mangelnde Kommunikation des Kultusministeriums mit den Schulleitungen in der Corona-Krise beklagt. Das Ministerium müsse im direkten Austausch erklären, warum welche Maßnahmen wegen des Coronavirus in den Schulen erforderlich seien, sagte GEW-Landeschefin Doro Moritz der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Das würde helfen, Vertrauen wieder aufzubauen.“ Bislang kommuniziere das Ministerium nur per Mail mit den Schulleitungen. Vertreter von Gewerkschaften und Verbände hatten wiederholt beklagt, die Schulen erführen zuerst aus den Medien von den Plänen des Ministeriums.

An diesem Wochenende enden die Pfingstferien in Baden-Württemberg. Der Plan von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ist es, ab Montag die Schüler aller Jahrgangsstufen zumindest zeitweise wieder in den Schulen zu unterrichten - in Kombination mit dem weiter laufenden Fernunterricht. Da Abstandsregeln wegen des Coronavirus eingehalten werden müssen, ist laut Moritz viel Organisationsarbeit an den Schulen nötig.

Die Grundschulen sollen bis Ende Juni sogar wieder vollständig öffnen - dann ohne Abstandsgebote. Die GEW bezweifelt aber, dass dies möglich sein wird, da viele Lehrer selber zu Risikogruppen gehören und nicht in den Schulen unterrichten können.