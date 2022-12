Gewalttat in Schorndorf: Opfer weiter in Lebensgefahr

Zwei Tage nach der Gewalttat mit zwei Toten in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) schwebt ein 57 Jahre alter Mann weiterhin in Lebensgefahr. Der Zustand des Mannes sei kritisch, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Angaben der Ermittler schoss der 60 Jahre alte mutmaßliche Täter am Mittwoch zunächst auf seinen 57 Jahre alten Bruder in Fellbach. Dann sei der mutmaßliche Schütze zum Wohnort des 57-Jährigen in die Daimler-Stadt gefahren, habe dort seine 48-jährige Schwägerin erschossen und sich dann selbst getötet. Hintergrund des Verbrechens sind wohl familiäre Streitigkeiten gewesen.

