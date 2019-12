Gewalttat in Albstadt: Polizei schweigt noch und ermittelt

Nach einer blutigen Auseinandersetzung in Albstadt auf der Schwäbischen Alb hält sich die Polizei noch mit Details zur Tat zurück. Es habe in den frühen Morgenstunden eine „körperliche Auseinandersetzung“ im zentralen Stadtteil Ebingen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er sagte allerdings nichts zu den Hintergründen, zu möglichen Opfern oder Folgen. Der Polizist verwies dabei auf die laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft will sich erst am Montag zu dem Vorfall äußern.