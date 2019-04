Gewalttäter aus Psychiatrie in Weinsberg ausgebrochen

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Donnerstag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflohen. Er sei über den Zaun geklettert, sagte ein Sprecher der Polizei. Besonders auffällig: Der Mann habe keine Schuhe an. Der unter anderem wegen Gewaltdelikten verurteilte 52-Jährige verbüßte seine Strafe nicht in einem normalen Gefängnis, sondern im Maßregelvollzug. Die Polizei warnte Autofahrer, Anhalter mitzunehmen. Aus dem Zentrum für Psychiatrie in Calw gelang am Mittwochabend vier Straftätern kurzzeitig die Flucht- sie wurden bis Donnerstagmorgen alle wieder gefasst.

Klinkum am Weissenhof