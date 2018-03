Ein bisher unbekannter Mann hat einen Jugendlichen in Jestetten (Kreis Waldshut) erst angespuckt und dann mit einer Stichwaffe an der Hüfte verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 17 Jahre alte Jugendliche gemeinsam mit Freunden auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsfeier in der Sporthalle. Im Gedränge sei er gegen den unbekannten Mann gestoßen. Der habe ihn am frühen Sonntagmorgen trotz einer Entschuldigung wütend angegriffen. Nach einem Schlag gegen die Hüfte habe der Jugendliche eine blutende Wunde entdeckt. Die Untersuchung in einer Klinik ergab demnach, dass es sich wohl um eine Stichverletzung handelte.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Die Beamten waren am frühen Sonntagmorgen weiterhin gefordert. So lieferten sich außerdem etwa 20 Personen eine Schlägerei vor der Sporthalle. Bei Eintreffen der Polizeikräfte, darunter auch mehrere Streifen der Schweizer Polizei, hatte sich die Situation aber wieder beruhigt.

Meldung der Polizei