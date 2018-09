Gewalt hinter Gittern: Vollzugsbeamte fordern mehr Stellen

Für die Bekämpfung von Gewalttaten in den Gefängnissen fordert der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) mehr Stellen. „Wir brauchen mehr Manpower, weil das die Lebensversicherung für die Bediensteten und ebenso für die Gefangenen ist“, sagte der BSBD-Vorsitzende René Müller der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt seien in den Justizvollzugsanstalten (JVA) rund 38 000 Bedienstete im Einsatz. „Wenn wir allen Aufgaben voll gerecht werden wollen, brauchen wir bis zu 5000 weitere Stellen“, sagte Müller. Dazu gehöre der wichtige Bereich der Resozialisierung.

Gewalt hinter Gittern sei leider Alltag, sagte Müller. „Und sie hat zugenommen, wie Rückmeldungen unserer Landesverbände zeigen.“ Derzeit wird vor dem Landgericht Ulm über einen der seit langem schlimmsten Fälle von Brutalität in der Zelle verhandelt. Angeklagt ist ein 19-Jähriger, der Mitgefangene gequält haben soll (Aktenzeichen: 3 KLs Js 23303/17).

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Gewalttaten zwischen Häftlingen in den 17 JVA des Landes nach Angaben des Justizministeriums leicht rückläufig. 2017 seien 87 solcher Straftaten registriert worden, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien es noch 32 gewesen (also hochgerechnet auf das gesamte Jahr 64). Das Land hat im Haushalt 2017 Mittel für 67 zusätzliche Stellen für Vollzugsbeamte bereitgestellt; 151 weitere JVA-Stellen sind im Doppelhaushalt 2018 und 2019 vorgesehen.

Website Bund der Strafvollzugsbediensteten

Statistik zur Zahl der Gefangenen - Stand November 2017

Statistik zur Zahl der Gefangenen 2003 - 2013