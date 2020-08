Gewalt gegen Rettungskräfte: CDU will schnellere Verfahren

Tausende Reiter und Musikanten ziehen durch die engen Gassen der Weingartener Innenstadt. Zehntausende Pilger und Zuschauer stehen am Prozessionsweg und versetzen Weingarten in den Ausnahmezustand. Was eigentlich ganz normal ist, scheint nun extrem weit weg. Zu tief sind die Einschnitte, die die Corona-Pandemie hinterlassen hat. Doch dass es auch eine Zeit vor der Krise gab, wurde beim Blutritt 2019 deutlich. Damals drehte ein 40-köpfiges Fernsehteam die Serie „Die Toten vom Bodensee“ in Weingarten, am Blutfreitag, in der Menschenmenge.