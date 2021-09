GEW pocht auf schärfere Quarantäne-Regeln an Schulen

Wenn am Montag die Schule in Baden-Württemberg nach den Sommerferien startet, sollten schärfere Quarantäneregeln bei einem Coronafall in einer Schule gelten, als dies die Landesregierung plan. Das forderte Monika Stein, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, am Mittwoch in Stuttgart.

„Wenn das Land bei seiner Linie bleiben sollte, hoffen wir sehr, dass es sich um PCR- und nicht um Antigenschnelltests handelt.“

Baden-Württemberg verfolgt andere Quarantäne-Pläne

Grundsätzlich befürworte sie stattdessen das Vorgehen, auf das sich die Gesundheitsminister der Länder mehrheitlich am Montag geeinigt hatten - Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten sich enthalten.

Wenn es keine PCR-Tests sind, dann ist es ein zu großes Risiko. Monika Stein

Die Gesundheitsminister hatten beschlossen, Kontaktpersonen von erkrankten Kindern fünf Tage in Quarantäne zu schicken. Die grün-schwarze Landesregierung will indes diese Kinder in die Schule lassen, wenn sie sich fünf Tage lang täglich testen lassen.

Bei Grundschulen und für jüngere Kinder von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren reicht nach bisherigen Planungen ein einziger Test. „Wenn es keine PCR-Tests sind, dann ist es ein zu großes Risiko“, so Stein.