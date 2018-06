GEW-Chefin gibt Verbunden mit Gemeinschaftsschulen keine Chance

Konstanz (dpa/lsw) - Die baden-württembergische GEW-Chefin Doro Moritz betrachtet Schulverbunde für Gemeinschaftsschulen als „ziemlich faulen Kompromiss“. „Ich habe den Eindruck, dass hier den Interessen des Städtetags nachgegeben wurde“, sagte die 57-jährige Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft dem in Konstanz erscheinenden „Südkurier“ (Dienstag). Solchen Verbünden räume sie keine Erfolgsaussichten ein.

„Wenn in Gemeinschaftsschulen der gebundene Ganztagsbetrieb Pflicht ist und die Realschulen dies definitiv nicht haben, ist man von der Gestaltung des Unterrichtsalltags schon so weit auseinander, dass unter einem Dach Reibungsverluste und unnötige Konkurrenzen entstehen“, erklärte Moritz. Die Parallelstruktur mache am Ende eine Gemeinschaftsschule vor allem in größeren Kommunen eher unmöglich.

Wo sie in direkter Konkurrenz durch Realschulen und Gymnasien stünden, sei der Misserfolg programmiert, sagte Moritz. Von Kultusminister Andreas Stoch (SPD) verlangt sie klare Vorgaben für alle Schularten. „Wenn er die nicht macht, wird er seiner Aufgabe als Kultusminister nicht gerecht und schwächt seine Erfolgsaussichten.“