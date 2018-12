Von Schwäbische Zeitung

Am Sonntag um 14 Uhr ist Schluss: Franz Kernler (66) geht nach 19 Jahren als Zoller-Hof-Gastwirt in den Ruhestand. Er und seine Frau Anne-Marie (42), die ab Februar im „Donaublick“ in Scheer anfängt, öffnen am Sonntag um 11 Uhr zum letzten Mal und erwarten eine zum Bersten volle Gaststube. Die beiden haben die Küche der gut bürgerlichen Traditionswirtschaft geleitet und sie verbindet viel Persönliches mit dem Lokal: Die Kommunion und Taufe ihrer Kinder und Enkel, sogar ihre eigene Hochzeit haben sie 2011 in der Brauereigaststätte gefeiert.