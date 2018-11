Getöteter Autohändler: Soko nach Fahndungserfolgen aufgelöst

Gut zwei Monate nach den tödlichen Schüssen auf einem Autohändler aus Rastatt hat die Polizei ihre 38-köpfige Sonderkommission „Tanne“ aufgelöst. Die weiteren Ermittlungen führe jetzt das Fachdezernat, teilte die Polizei am Donnerstag in Karlsruhe mit. Am 17. September war der 47 Jahre alter Mann tot neben der Landstraße von Bad Herrenalb nach Dobel (Kreis Calw) gefunden worden. Im Laufe der Ermittlungen nahmen die Beamten zwei 23 Jahre und 48 Jahre alte Männer fest. Beide kamen in Untersuchungshaft. Eine im Rhein gefundene Pistole wird laut Polizei vom Bundeskriminalamt noch untersucht. Im pfälzischen Wörth am Rhein war das Auto des Getöteten gefunden worden.

