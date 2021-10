Gesundheitsminister Lucha empfiehlt Auffrischungsimpfungen für alle

Die Infektionszahlen steigen in Baden-Württemberg stark an, Intensivstationen schlagen bereits Alarm. „Booster“-Impfungen seien nun unabhängig vom Alter sinnvoll. Der Faktor Zeit spielt eine Rolle.

Bislang wurden Auffrischungsimpfungen vor allem für ältere Menschen empfohlen. Daran ändert sich auch weiterhin nichts.

Wir dürfen unseren großen Erfolg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf keinen Fall gefährden. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne)

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) betont nun aber, dass eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für alle Geimpften sinnvoll sei, deren letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliege.

Bei Johnson & Johnson schon viel früher nachimpfen

Zudem erinnerte Lucha an die schwächere Schutzwirkung des Einmal-Vakzins von Johnson & Johnson, für das eine Auffrischungsimpfung bereits vier Wochen nach dem Piks sinnvoll sei.

"Wir dürfen unseren großen Erfolg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf keinen Fall gefährden", appellierte der Minister an die Bevölkerung. Es sei deshalb wichtig, dass so viele Menschen wie möglich auch wirklich geschützt blieben.

Dies gelte vor allem für "ältere Menschen und die Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen". Auch spezielle Berufsgruppen wie Pflegekräfte, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher oder Polizistinnen und Polizisten sollten das Angebot einer Drittimpfung annehmen, da sie mit vielen Menschen in Kontakt kämen. "Sie alle wurden schon sehr früh geimpft, entsprechend ist davon auszugehen, dass die Immunantwort langsam nachlässt", so Lucha.

Aktuelle Untersuchungen der Uniklinik Freiburg würden die zeitlich nachlassende Wirkung einer Corona-Impfung gegen die Delta-Variante belegen.

Auch Präsidenten des Weltärztebundes warnt

"Die gute Nachricht ist, dass bei einer dritten Impfung mit Biontech/Pfizer die notwendig hohe Konzentration an Antikörpern vorhanden ist", so Lucha. "Durch Boostern können wir also die Wahrscheinlichkeit von so genannten Durchbruchinfektionen erheblich senken."

Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Intensivstationen zum weitaus größten Teil von Nicht-Geimpften belegt sind. Eine Pandemie ist keine Privatsache. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne)

Es gehe nun vor den kalten Herbst- und Wintermonaten darum, die Krankenhäuser vor einer erneuten Belastung zu bewahren. Jüngst hatte der Präsidenten des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery vor der Situation gewarnt. Seiner Meinung nach „tobt sich die Krankheit jetzt bei den Ungeimpften aus“. Wer sich jetzt nicht impfen lasse, „obwohl er es machen könnte, riskiert sein Leben und das seiner Mitmenschen“.

Auch Lucha zeigt "kein Verständnis dafür, dass die Intensivstationen zum weitaus größten Teil von Nicht-Geimpften belegt sind". Eine Pandemie sei keine Privatsache. Lucha rief erneut alle Impfskeptiker dazu auf, ihre Haltung zu überdenken und sich impfen zu lassen. "Das Coronavirus geht uns alle an, weil die Auswirkungen der Pandemie die Bevölkerung im Gesamten und nicht nur den Einzelnen treffen", so Lucha.

Impfquote in Deutschland stagniert

Die Impfquote stagniert in der Tat gegenwärtig. Laut Bundesgesundheitsministerium (Stand Mittwoch) sind mindestens 55,3 Millionen Deutsche (66,5 Prozent der Gesamtbevölkerung) vollständig geimpft. Insgesamt hätten 57,6 Millionen (69,3 Prozent) eine Injektion erhalten. So sind noch immer 3,6 Millionen Menschen ab 60 Jahre, die durch ihr Alter besonders gefährdet sind, nicht geimpft. Ungeimpft sind auch 12,4 Millionen der 18- bis 59-Jährigen.

Die vierte Welle wächst weiter an. Stefan Ehehalt, Leiter Gesundheitsamt Stuttgart

Dass sich daran noch viel ändert, scheint zweifelhaft. Laut einer Forsa-Umfrage wollen sich 65 Prozent der Ungeimpften „auf keinen Fall“ in den nächsten zwei Monaten impfen lassen. 23 Prozent tendierten zu „eher nein“.

Und so rechnet auch der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Fallzahlen: "Die vierte Welle wächst weiter an", sagte er am Donnerstag. Aktuell erkrankten 3 von 100 positiv Getesteten in Stuttgart so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssten. "Es steht zu befürchten, dass die Belastung der Krankenhäuser und vor allem des Personals weiter deutlich zunimmt", warnte er.

Baden-Württemberg droht die Warnstufe

Ungeimpfte Menschen müssen voraussichtlich Mitte kommender Woche mit weiteren Einschränkungen in Baden-Württemberg rechnen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen in Baden-Württemberg liegt nah am wichtigen Wert von 250. Wird diese Marke aber an zwei Werktagen hintereinander erreicht oder überschritten, gelten vom nächsten Tag an automatisch Einschränkungen für ungeimpfte Menschen.

Dies kann wegen des Wochenendes und des Feiertages am Montag frühestens am nächsten Dienstag erreicht werden. Dann könnte am Mittwoch kommender Woche in Baden-Württemberg bereits die Warnstufe ausgerufen werden.

Corona-Lage im Südwesten auf einen Blick:

Das Datenteam von Schwäbische.de hat die wichtigen Kennzahlen in einer Grafik zusammengestellt. Die Grafik zeigt immer die Zahlen aus den Veröffentlichungen des Sozialministeriums. Das Ministerium veröffentlicht an jedem Werktag gegen 17 Uhr aktuelle Zahlen, die für die neuen Regeln ausschlaggebend sind.

Neue Regeln treten in Baden-Württemberg mit einer Alarmstufe und einer Warnstufe in Kraft. Bei niedrigen Werten gilt die sogenannte Basisstufe.

Die Bedeutung: