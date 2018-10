Gesundheitsämter suchen Ärzte: Protest für bessere Bezahlung

Das baden-württembergische Sozialministerium warnt vor einer Zuspitzung des Ärztemangels bei den Gesundheitsämtern. Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren verstärkt und sei ähnlich gravierend wie beispielsweise in kleineren kommunalen Krankenhäusern, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Als ein Hauptgrund gilt die schlechtere Bezahlung der Mediziner im öffentlichen Gesundheitsdienst.

Für ein Facharzt liege der Unterschied zwischen 1000 und 2000 Euro brutto im Vergleich zur Entlohnung in Krankenhäusern, Rehakliniken oder beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen, sagte Brigitte Joggerst, Vorsitzende des Ärzteverbands öffentlicher Gesundheitsdienst Baden-Württemberg in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) anlässlich der Landesgesundheitskonferenz. Am Rande der Veranstaltung demonstrierten etwa 20 Mediziner für eine bessere Bezahlung.

Verband