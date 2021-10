Gesundheitliche Probleme im Straßenverkehr: Tödlicher Unfall

Eine Autofahrerin ist in Geislingen (Landkreis Göppingen) aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr geraten und später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor die 63-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, streifte dabei unter anderem ein Auto auf der Gegenfahrbahn, fuhr über eine Verkehrsinsel und krachte gegen ein Straßenschild.

Als das Auto zum Stehen gekommen war, kam die Frau ins Krankenhaus, wo sie später starb. Zu den gesundheitlichen Problemen, die den Unfall am Mittwoch verursacht hatten, konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen.

