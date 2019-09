Beim Autofahren ist ein 67 Jahre alter Mann nahe Löwenstein (Kreis Heilbronn) vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme gestorben. Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Bundesstraße 39 ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Für den 67-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Die Ehefrau des Mannes saß auf dem Beifahrersitz und wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen leicht verletzt.

Mitteilung der Polizei