Gesuchter Verbrecher dank Polizeischülern festgenommen

Dank der Hilfe von zwei Polizeischülern ist in der Nacht zum Freitag ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Straftäter gefasst worden. Der Polizei zufolge waren ein 22 Jahre alter Polizeischüler und seine 21 Jahre alte Kollegin privat in Reutlingen unterwegs, als sie an einer Bushaltestelle den Gesuchten bemerkten. Der 22-Jährige rief seine Kollegen, die mit mehreren Streifenwagen vorfuhren. Der 24 Jahre alte Gesuchte wollte daraufhin flüchten - stolperte aber über das Bein, das ihm die 21-Jährige gestellt hatte. Mehrere Beamten konnten den Mann schließlich festnehmen und noch in der Nacht in ein Gefängnis bringen, in dem er achteinhalb Monate unter anderem wegen Körperverletzung absitzen muss.

Meldung der Polizei