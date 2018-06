Weil er keinen Fahrschein hatte, ist ein gesuchter Krimineller Ermittlern in Offenburg (Ortenaukreis) ins Netz gegangen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der 23-Jährige am Montag ohne Fahrkarte in einem ICE unterwegs - bis ein Kontrolleur ihn erwischte. Beamte der Bundespolizei empfingen ihn daraufhin am Offenburger Bahnhof. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus: Der 23-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Hamburg mit Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln gesucht. Er kam ins Gefängnis - und wurde wegen Erschleichens von Leistungen angezeigt.

Pressemitteilung